Allianz Cinema: Fakir, Falafel und beste Feierlaune

An einem Sommerabend aus dem Bilderbuch öffnete am Donnerstag das Open-Air-Kino Allianz Cinema am Zürichhorn seine Tore.

Die Besucher auf der bis zum letzten Platz besetzten Tribüne genossen an diesem Abend die Vorpremiere von «The Extraordinary Journey Of The Fakir». Unter den Gästen waren Heidi Maria Glössner, Meta Hiltebrand, Tamy Glauser und Dominique Rinderknecht. Sie feierten den Abend im «Glanz und Gloria»-Zelt. Serviert wurden Lillet und andere erfrischende Getränke, dazu Mini-Hamburger, Sushi oder Falafel.













«Wir hätten uns bei diesem Prachtwetter keinen besseren Auftakt wünschen können und freuen uns sehr, dass auch nach dreissig Jahren das Kino am Zürichsee von den Besuchern so gut aufgenommen wird», sagt Veranstalter und Gründer Peter Hürlimann.

Noch bis zum 19. August dauert der Anlass. Insgesamt werden dreissig Filme gezeigt. (pd/eh)