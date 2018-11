Die 300 Reichsten: Familie Blocher fällt aus den Top Ten

Basler Film- und Medienkunstpreis 2018

Gleich zwei Filme wurden ausgezeichnet

Gleich zwei Filme wurden ausgezeichnet

«Letztes Jahr in Utopia» und «Sohn meines Vaters» haben die mit 20'000 Franken dotierten Preise erhalten.

«Letztes Jahr in Utopia» und «Sohn meines Vaters» sind die Sieger in der Kategorie Film. Insgesamt wurden am Montagabend im Gare du Nord vier Auszeichnungen mit Preisgeldern in der Höhe von total 60'000 Franken vergeben.