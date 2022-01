Klapperlapapp: Familienanlass wird zur TV-Sitcom

Golden Globe

Familiendrama und Filmmusical räumen ab

Familiendrama und Filmmusical räumen ab

Das Drama «The Power of the Dog» und das Filmmusical «West Side Story» sind je dreimal ausgezeichnet worden.

Das Western-Drama «The Power of the Dog» der Regisseurin Jane Campion und Steven Spielbergs Filmmusical «West Side Story» sind je dreimal ausgezeichnet worden. Das Familienepos «Succession» über einen Medienkonzern war der grosse Sieger in den TV-Kategorien.