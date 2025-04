Netflix: Fast 115 Millionen Abrufe für «Adolescence»

Publiziert am 09.04.2025

In den ersten rund dreieinhalb Wochen seit dem Start am 13. März verzeichnete Netflix weltweit rund 114,5 Millionen Abrufe der vierteiligen Serie «Adolescence», deren Episoden als One Shots, also ohne Schnitt, gedreht wurden. Die Serie hat bei den Abrufen schon Hits wie «Bridgerton» und «La casa de papel» überholt.

Die Serie «Adolescence» über einen 13-Jährigen, der eine Gleichaltrige ersticht, liegt damit in den All-Time-Charts von Netflix für englischsprachige Serien auf Platz vier – hinter «Wednesday» (2022), «Stranger Things» (Staffel vier von 2022) und «Dahmer ? Monster: The Jeffrey Dahmer Story” (2022).

Allerdings beziehen sich die Netflix-Bestenlisten immer nur auf die ersten 91 Online-Tage bei Netflix. Längerfristigere Abrufzahlen gibt Netflix nicht preis.

«Adolescence» dreht sich um den Teenager Jamie (Owen Cooper), der eines Abends eine Mitschülerin ersticht und wegen erdrückender Beweise schon am Tag danach festgenommen wird.

Der Mord an Katie wird in der Serie genutzt, um die Psyche des Jungen zu erkunden und zu beleuchten, wie soziale Medien und gesellschaftlicher Druck gefährliche, frauenfeindliche Denkmuster bei jungen Männern befeuern können. (sda/dpa/spo)