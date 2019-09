Am Freitag, 6. September, feierte die Bold-Crew zusammen mit rund 100 Gästen den zehnten Agenturgeburtstag. Foodtrucks, Cocktails und der Dancefloor in den Atelierräumlichkeiten brachten die Stimmung dabei trotz kühler Temperaturen zum Kochen bis in die frühen Morgenstunden, wie es in einer Mitteilung heisst.

Passend zum Motto «Stay Bold» seien die letzten Besucher erst gegen 3 Uhr beim Verlassen der Agentur gesichtet worden – nach einem freundlichen Appell der Polizei zur Einhaltung der Nachtruhe. (pd/cbe)