An der Laureus Charity Night letzten Samstag folgte ein Show-Act auf den nächsten. Neben Schweizer Sportlern präsentierten sich auch internationale Stars wie Tony Hawk und Franz Klammer. Für die musikalische Stimmung sorgten Stress, Naomi Lareine und Pat Burgener. So wurden gleich am Anfang des Abends die rund 600 Gäste im Kongresshaus Zürich in Schwung gebracht: Statt das ehrwürdigen Foyers empfing die Gäste ein immersiv gestalteter Eingangstunnel. Dieser stimmte die Gäste nicht nur ein, sondern mauserte sich zum Selfie-Hotspot auch bei fortgeschrittenem Abend. Entlang der kreativen Klammer «The Future is Now» formte das Abendprogramm vom Dekorationskonzept über Show Design bis hin zu den oben erwähnten Highlights ein mitreissendes Gesamterlebnis.

Die Hauptaufgabe der Laureus Charity Night ist das Fundraising. Nicht zuletzt misst sich der Erfolg der Gala an der Höhe der Spendenbeiträge. Um das Spenden sammeln natürlich ins Showkonzept einbinden zu können, wurde ein massgeschneidertes Auktionstool entwickelt. Bereits im letzten Jahr im Einsatz, wurde es für dieses Jahr weiter optimiert. So konnten die Donatorinnen von 20 bis zu 78'000 Franken (grösster eingegangener Beitrag über das Auktionstool) bieten und spenden – digital, in Echtzeit und ohne sich zu exponieren. Ein Auktionstool wie gemacht für die nächsten Generationen an Donatoren, die auch an Galas gerne das Smartphone zücken. Und für die Laureus Stiftung ist das Tool eine multifunktionale Plattform um das Einladungs- und Gästemanagement, das systemübergreifende CRM und eine intuitive User Journey integrieren zu können.

Damit Charity Events aufregend und modern sind, dafür braucht es einiges an kreativen Geist, noch mehr tätige Hände und nicht zuletzt auch reibungslos funktionierende Technik. Für die Laureus Charity Night verantwortet JEFF die 360 Grad-Eventkonzeption und -umsetzung, Event Design (Grafik), Dramaturgie des Abends, Show-Konzeption und Regie, Sponsoringauftritte der Partner, Deko-Inszenierung sowie auch Stage & Show Design und das webbasierte Auktionstool. (pd/mj)