Hollywood-Streik

Fernsehpreis Emmy wird erst im neuen Jahr vergeben

Die Streiks von Schauspielern und Drehbuchautoren wirbeln in den USA die Saison der Preisverleihungen durcheinander. Der weltweit bedeutendste Fernsehpreis Emmy – ursprünglich für September angesetzt – wird nun in den wichtigsten Kategorien erst am 15. Januar 2024 verliehen.

Die Verleihung des Fernsehpreises findet normalerweise im September statt. (Bild: Keystone/Chris Pizzello/Invision/AP)