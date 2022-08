Locarno Film Festival: Filmfest erzielt einen Zuschauerzuwachs

Am Samstag ist das Filmfestivals Locarno zu Ende gegangen. Gemäss einer Mitteilung des Filmfestivals Locarno besuchten 56'500 Zuschauerinnen und Zuschauer die Piazza Grande und 72'000 die verschiedenen Kinosäle in der Stadt. Nach zwei Jahren Coronavirus-Pandemie konnte die 75. Ausgabe des bedeutendsten Schweizer Filmfestivals weitgehend unbeeinträchtigt durchgeführt werden.



Gemäss Medienmitteilung war auch das digitale Angebot des Festivals ein grosser Erfolg. Die offizielle Website habe 160'279 Besucher aus aller Welt und über zwei Millionen Seitenaufrufe verzeichnet.



Für Festivalpräsident Marco Solari hat die Jubiläumsausgabe «eine greifbare Brücke zwischen unserer Tradition und der Innovation» geschlagen, wie es im Communiqué weiter heisst. Solari kündigte am Samstag auf der Piazza Grande an, nach der 76. Ausgabe des Filmfestivals im kommenden Jahr zurückzutreten. (sda/tim)