Lenzburger Bezirks-Anzeiger: Gratisblatt erscheint seit 125 Jahren

Publiziert am 29.10.2026

Franz Xaver Kromer war 24 Jahre alt, als er 1898 dem Buchdrucker J. H. Oechslin eine kleine Druckerei abkaufte. Zum Betrieb gehörte eine Zeitung namens Der Aargauer. Drei Jahre später wurde daraus der Lenzburger Bezirks-Anzeiger. Heute gibt CH Media die Wochenzeitung heraus. Sie wird kostenlos in alle Haushalte der Region Lenzburg und des Seetals verteilt und dient den Gemeinden des Bezirks als amtliches Publikationsorgan. Zusammen mit den Kopfblättern Der Seetaler und Der Lindenberg weist der Lenzburger Bezirks-Anzeiger (LBA) laut Wemf eine beglaubigte Auflage von 39’914 Exemplaren aus (2025).

Gut hundert Jahre blieb die Zeitung bei der Familie Kromer. Im Januar 2002 gab Verleger Theo Kromer bekannt, dass er im Zuge seiner Nachfolgeregelung die Kromer Medien AG an die AZ Medien von Peter Wanner verkauft. Dazu gehörten neben dem LBA auch Der Seetaler/Der Lindenberg, Der Unterfreiämter und Die Wyna. Druckerei und Handelsgeschäft behielt Kromer. Der Verkauf galt rückwirkend per 1. Januar 2002. Anfang 2027 gehört der LBA damit seit 25 Jahren zu den AZ Medien beziehungsweise CH Media. Die AZ Medien brachten ihre Regionalmedien 2018 in CH Media ein, ein Gemeinschaftsunternehmen mit der NZZ. Seit April 2026 gehört CH Media vollständig der Familie Wanner (persoenlich.com berichtete).

Verleger Peter Wanner sieht den Nutzen der Zeitung darin, regionale Informationen zu bündeln und in alle Haushalte zu bringen. «Online müsste man sich vieles mühsam auf verschiedenen Seiten zusammensuchen – und manches würde man gar nicht finden», lässt er sich in der Mitteilung zum Jubiläum zitieren.

CH Media bezeichnet kostenlos verteilte Regionalzeitungen als wichtigen Teil des eigenen Portfolios. Zustellung, amtliche Publikationen und regionale Werbung bilden laut dem Medienhaus die Grundlage eines «anspruchsvollen, aber robusten» Geschäftsmodells. Zukäufe gab es zuletzt vor allem im Aargau. Per 1. Mai 2025 übernahm CH Media von ZT Medien das Zofinger Tagblatt sowie die Gratiszeitungen Der Landanzeiger und Wiggertaler. Per 1. September 2026 folgten von Effingermedien der General-Anzeiger sowie die Rundschau Süd und die Rundschau Nord in den Regionen Brugg und Baden. Die beiden Rundschau-Ausgaben erscheinen seither gemeinsam als Rundschau Nord/Süd.

Andernorts hat sich CH Media von Anzeigern getrennt. Ende 2023 verkaufte das Medienhaus die Zuger Presse und den Zugerbieter an Swiss Regiomedia und übernahm von derselben Firma die Luzerner Rundschau. Diese ging im Anzeiger Luzern auf, den CH Media Ende Februar 2024 zusammen mit dem Stadtanzeiger Olten einstellte. Als Grund nannte das Medienhaus ungenügende Wirtschaftlichkeit und gestiegene Herstellkosten.

Konkurrenz erhält der LBA von den Lenzburger Nachrichten, einem Kopfblatt der Aarauer Nachrichten. Herausgeberin ist Swiss Regiomedia. (pd/nil)