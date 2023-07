Locarno Film Festival: Filmfestival von Hollywood-Streik betroffen

Wie kürzlich bekannt wurde, wäre Stellan Skarsgård mit dem Leopard Club Award ausgezeichnet worden. Am Donnerstag teilte das Locarno Film Festival in einem Communiqué mit, dass der schwedische Schauspieler aufgrund des Streiks auf den Preis verzichte.

Er stelle sich damit solidarisch hinter die Schauspielerinnen, Schauspieler, Autorinnen und Autoren, die derzeit in Hollywood Mindestlöhne und die faire Verteilung von Tantiemen fordern (persoenlich.com berichtete).

Zur Präsentation seines neuen Films «What Remains» wird der 72-Jährige anreisen. Die Preisverleihung vom 4. August sowie das geplante öffentliche Gespräch vom 5. August werden jedoch abgesagt.

Der britische Schauspieler Riz Ahmed will den Excellence Award Davide Campari 2023 zwar akzeptieren. An der Preisverleihung, die am Eröffnungsabend vom 2. August im Rahmen der Weltpremiere seines neuen Films «Dammi» stattfindet, wird er jedoch nicht teilnehmen.

Auch das Regie-Duo Nick Liebermann und Molly Gordon sowie die Schauspieler Ben Platt und Noah Galvin werden nicht nach Locarno reisen. Die Vorführung ihres Films «Theater Camp» ist jedoch bestätigt.

Das Locarno Film Festival akzeptiert nach eigenen Angaben den Entscheid der Gäste und «setzt auf eine konstruktive Auseinandersetzung zwischen den Parteien». Die Veranstaltenden sehen den Streik «als starkes Zeichen gegen die Probleme, die das System des zeitgenössischen Kinos treffen». (sda/cbe)