Zurich Film Festival: Filmkomponist Gabriel Yared erhält Preis für Lebenswerk

Publiziert am 28.05.2026

Das «Goldene Auge» für sein Lebenswerk wird ihm am 1. Oktober 2026 an der «Cinema in Concert»-Gala in der Tonhalle Zürich überreicht.

Yared, 1949 in Beirut geboren und seit den 1970er-Jahren in Paris tätig, erhielt für seine Musik zu «The English Patient» (1996) Oscar, Golden Globe, Grammy und Basta. Zu seinen weiteren Werken zählen die Soundtracks zu «Betty Blue», «The Talented Mr. Ripley» und «Cold Mountain».

Festival-Direktorin Reta Guetg lässt sich in einer Medienmitteilung zitieren, Yared gehöre «zum Olymp der Filmmusik» und präge das Kino seit den 1980er-Jahren. Das ZFF zeichne damit nach eigenen Angaben zum sechsten Mal in Folge einen Oscarpreisträger aus. (pd/nil)