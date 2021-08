Sommerfest: Filmnetzwerk begrüsst über 350 Gäste

Am Standort der drei Filmspezialisten in Zürich-Wollishofen durften am Donnerstagabend die Partnerfirmen über 350 Gäste bewirten. Mit dabei waren Kunden, Agenturen, freie Filmschaffende, Mitarbeitende und Familienangehörige, die es sichtlich genossen haben, sich wieder einmal persönlich zu treffen, sich zu unterhalten, trinken und tanzen zu können – selbstverständlich unter Berücksichtigung eines strengen Schutzkonzepts, wie es in einer Mitteilung heisst.

Das Sommerfest findet seit 2009 alle zwei Jahre statt. (pd/cbe)