Studie

Filmproduktionen generieren im Kanton Zürich 450 Millionen Franken Umsatz

600 Filme werden in Zürich pro Jahr gedreht – mehr als in jedem anderen Kanton. Erstmals ist jetzt untersucht worden, was das bringt.

Seit 2020 hat Zürich seinen eigenen «Tatort» – hier im Zoo gedreht. (Bild: SRF)