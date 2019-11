Kurzfilmtage Winterthur: Filmschaffende stellen sich die Zukunft vor

Swiss Music Awards

Marc Gobeli übernimmt die Geschäftsführung

Der 41-Jährige ist seit Anfang Oktober im Amt und soll den Musikevent ins digitale Zeit­alter bringen. Die Award Show wird am 28. Februar 2020 live in TV und Radio übertragen. Zudem sind neue Hauptpartner an Bord.