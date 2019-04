3+: Fitness-Influencerin wird zur Rosenkönigin

Das Erfolgsformat des Schweizer Privatsenders 3+ geht Ende April in die fünfte Runde. Zum ersten Mal findet die Suche nach der grossen Liebe vor den traumhaften Kulissen Südafrikas statt, wie es in einer Mitteilung heisst. Die 26-jährige Halbitalienerin Andrina Santoro sucht in der Sendung ihren Traumprinz – 10 Wochen lang können die Zuschauer mitverfolgen, wie die Zürcherin 21 Männern auf den Zahn fühlt.

Das 1,63 Meter grosse Fitnessmodel liebt Action, wie 3+ schreibt. Seit fünf Jahren betreibe die Kaufmännische Angestellte erfolgreich ihren Instagram-Account. Mit Fitness- und Ernährungstipps begeistere sie ihre über 270'000 Follower grosse Community. (pd/wid)