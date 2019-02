Hansueli Trachsel ist am 17. Februar im Alter von 67 Jahren gestorben, wie der «Tages-Anzeiger» in der Ausgabe vom Dienstag vermeldet.

Trachsel fotografierte während 24 Jahren für den Berner «Bund» und arbeitete dort als Bildredaktor. Er publizierte ausserdem Bildbände über den Berner Sandstein oder die Aare sowie über den Alltag in Nikos, einem Fischerdorf auf Kreta. «Diese letzte Arbeit ist vielleicht die persönlichste. So muss sich Hansueli Trachsel vorgestellt haben, wie das Leben sein sollte», heisst es in einem Nachruf im «Bund». (cbe)