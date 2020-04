Per Kasch: Fotograf liefert Anleitung für Gastronomen

Restaurants und Bars müssen wegen des Coronavirus weiterhin geschlossen bleiben – wie lange noch, bleibt ungewiss. Damit die Gastronomen die Zeit des Lockdowns nutzen und sich und ihre Angebote optimal präsentieren können, bietet Per Kasch in Kooperation mit aleno.me professionelle Unterstützung. In einem kostenlosen Food-Photography-Tutorial zeigt der renommierte Werbefotograf, wie jeder Gastrobetrieb sein Angebot nur mit einem Smartphone so ins rechte Licht rücken kann, «dass den Gästen das Wasser im Mund zusammen läuft», wie es in einer Mitteilung heisst.

In einer Zeit, in der man seinen Gästen nur Bilder von seinen Gerichten auf Social Media servieren könne, sei die Qualität des Contents noch entscheidender als sonst. Sei es, um neue Take-Away-Angebote zu veröffentlichen, Konsumationsgutscheine zu verkaufen oder einfach nur um Lust auf mehr zu machen und in Erinnerung zu bleiben: Das einfache Food-Photography-Tutorial von Per Kasch helfe selbst Laien, ihren Auftritt zu optimieren, um während des Lockdowns neue Follower zu gewinnen.

Initiiert und entwickelt wurde das «Gastro-Help-Tutorial» von der Per Kasch in Eigenregie. Für den Fotografen ist es eine Herzensangelegenheit, die arg gebeutelten Gastronomen in der Corona-Krise zu unterstützen, heisst es in der Mitteilung. «Wir lieben gutes Essen und haben viele Freunde in der Gastronomie. Da war für uns von Anfang an klar, dass wir die Gastroszene irgendwie unterstützen möchten», wird Kasch zitiert. «Wir hoffen, dass unser Tutorial möglichst vielen Gastronomen weiter hilft.» (pd/cbe)