Locarno Film Festival: Fredi M. Murer für sein Lebenswerk geehrt

Fredi M. Murer erhält vom 72. Locarno Film Festival für sein Lebenswerk den Pardo alla carriera 2019. Der Schweizer Regisseur, Drehbuchautor, Fotograf und Zeichner wird die Auszeichnung am 15. August auf der Piazza Grande entgegen nehmen.



Der 1940 geborene Fredi M. Murer sei eine «Schlüsselfigur des unabhängigen Schweizer und internationalen Films», schreibt das Locarno Film Festival in seiner Medienmitteilung vom Montag. Und weiter: «Der freie und visionäre Künstler hat mit seiner Kreativität und seinem Pioniergeist das schweizerische Filmschaffen während über 50 Jahren massgeblich geprägt.»



Zu Murers Ehren werden einige seiner restaurierten Filme gezeigt, nämlich «Grauzone» (1979), «Wir Bergler in den Bergen sind eigentlich nicht schuld, dass wir da sind» (1974), «Höhenfeuer» (1985) und «Der grüne Berg» (1990).



Zu den bisherigen Gewinnerinnen und Gewinnern des Pardo alla carriera gehören Francesco Rosi, Claude Goretta, Bruno Ganz, Mario Adorf und Jane Birkin.



Die 72. Ausgabe des Locarno Film Festival findet vom 7. bis 17. August 2019 statt. (sda/eh)