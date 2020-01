Die Werkschau verschafft Jahr für Jahr einen repräsentativ aktuellen Überblick über das fotografische Schaffen in der Schweiz und erfreut sich grosser Beliebtheit: Gut 27'000 Besucher strömten an die photoSCHWEIZ 2019, wie es in einer Mitteilung heisst.







Die Teilnahme zur photoSCHWEIZ ist für alle Fotografen aus den Bereichen Presse, Werbung und Kunst (Profi & Amateur) möglich. Es können freie Arbeiten oder Auftragsarbeiten eingereicht werden. Wichtiges Kriterium ist, dass die Arbeit entweder im Jahr 2019 entstanden ist (nicht älter als 12 Monate) oder zum ersten Mal publiziert/abgeschlossen wird. Ein Kuratorium trifft auf der Basis der eingereichten Arbeit und des Portfolios die schwierige Auswahl, wer teilnehmen darf.

Ergänzt wird die Werkschau durch zahlreiche, spektakuläre Sonderausstellungen, das photoFORUM mit Vorträgen der weltbesten Fotografen, die photoSCHOOL mit zahlreichen Kursen und den photoMARKET mit relevanten Unternehmen der Foto-Industrie und ihren neusten Produkten.







Programm Freitag, 10. Januar:





12:00 Lunchkino: Peter Lindbergh – Women's Stories

14:00 Influencer Talk | Speech: Die Erfolgsstories von 12 digitalen Stars

19:00 Award Night: Fotograf des Jahres | photoMOBILE Award Lifetime Award | Influencer Pic of the Year

20:00 Podiumsdiskussion | Was darf Bild? Wenn die Aufklärungspflicht von der Moral gebremst wird...





Die Ausstellung findet vom 10. bis 14. Januar in der Halle 622 und im Stage One in Zürich-Oerlikon statt. (pd/lol)