Publiziert am 19.08.2025

Das Casinotheater Winterthur übersetzt ab Herbst fünf Comedy- und Theatervorstellungen live in Gebärdensprache. Die Übersetzungen finden direkt auf der Bühne statt und richten sich an gehörlose und hörbehinderte Zuschauer.

Betroffen sind Auftritte von Dominik Muheim (1. Oktober), Anet Corti (4. Oktober), das Format «Momentum» mit Moritz Schädler (21. Oktober), die Goliath Show (7. November) und Lapsus mit dem Stück «Ego!» (27. November). Laut dem Theater wurden viele der beteiligten Künstler bisher noch nie in Gebärdensprache übersetzt.

Das Projekt entsteht in Partnerschaft mit dem Verein sichtbar Gehörlose Zürich. «Kultur soll verbinden. Deshalb machen wir unser Theater zugänglicher – nicht nur im Kopf, sondern auf der Bühne», wird die künstlerische Leiterin Léa Spirig in einer Mitteilung zitiert.

Das Casinotheater begründet den Schritt mit dem Ziel, kulturelle Teilhabe zu fördern und Barrieren abzubauen. Comedy und Theater seien für gehörlose Menschen bisher selten barrierefrei zugänglich gewesen. (pd/cbe)