Tschutti Heftli: Fussballteams der EM 2024 illustriert

Ab Montag, 6. Mai ist die neunte Ausgabe des Tschutti Heftli-Sammelalbums zur Fussball-Europameisterschaft der Männer in Deutschland erhältlich, wie es in einer Mitteilung heisst. Bereits am 4. Mai werde die neue Ausgabe der künstlerischen Bilder in der Luzerner Schüür mit der Kick-Off Gala gefeiert. Seit 2008 will das Kunstprojekt eine Alternative zu den klassischen Sammelbildern die jeweils zu Fussballgrossanlässen produziert werden bieten.

Ohne kommerziellen Hintergrund, dafür mit viel Herzblut, Initiative, Leidenschaft und Motivation haben die neun Macherinnen und Macher von Tschutti Heftli das neue Album erarbeitet. 150 Zeichnerinnen und Zeichner haben sich im November 2023 mit einem Porträt von Erling Haaland um die Aufnahme ins neue Album beworben. Eine internationale Jury bestehend aus Lea Willimann (Direktorin Comicfestival Fumetto, Luzern), Jack Marshall (Illustrator, London), Suzanne Wrack (Sportjournalistin und Autorin, London) und Marcin Dudek (Künstler, Bruxelles) hat die grosse Herausforderung angenommen und aus den vielen grossartigen Wettbewerbseinreichungen 24 Porträts und damit 24 Künstlerinnen und Künstler ausgewählt.

Vielfältige gestalterische Umsetzung

Diese 24 Illustratorinnen und Illustratoren haben die Teams der Fussball-EM 2024 der Männer gestalterisch in ihrem speziellen Stil umgesetzt. Mit dem Projekt sollen Fussballinteressierte und Liebhaberinnen und Liebhaber von Kreativität und Kunst an den vielfältigen Ideen gleichermassen angesprochen werden, heisst es weiter. Jede einem Team gewidmete Doppelseite weist ein eigenes Layout aus, welches zusammen mit den Teamstickers eine eigene, speziell spannende Charakteristik aufbaut und somit das Album prägt.

Zusätzlich enthält das Album Sticker mit den zehn Stadien sowie elf gelungenen Kunstwerken des gestalterischen Nachwuchses (U13) die in einer eigenen Wettbewerbskategorie für Kinder erkoren wurden. Die erste Doppelseite ist fünf Kleinen Nationen des europäischen Fussballs gewidmet, welche wohl nie an einer Endrunde teilnehmen werden. Fünf weitere Illustratorinnen und Illustratoren haben die Captains dieser Teams gestaltet.

Inhaltliche Kooperationen

Tschutti Heftli ist dieses Mal eine inhaltliche Kooperation mit der Organisation Surprise eingegangen und stellt im Heft das Strassenfussballprojekt von Surprise vor, das seit Jahren Menschen von der Strasse holt und unterstützt.