SRF: Geburtstagsshow für Viktor Giacobbo

Schweizer Filmpreis 2022

Die Nominierten stehen fest

Die Nominierten stehen fest

Insgesamt sind 96 Filme in 13 Kategorien zugelassen. Die Verleihung ist für den 25. März geplant.

Insgesamt sind 96 Filme in 13 Kategorien zugelassen. Die Verleihung ist für den 25. März in der Halle 622 in Zürich geplant.