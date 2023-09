«78 Rosen» ist eine Gedenkveranstaltung gegen das Vergessen in vier Schweizer Städten im September 2023. In einem gemeinsamen Auftritt vereinen sich Roma- und Sinti-Musiker mit Vertretern der jüdischen und jiddischen Gesangskultur sowie mit Rap und Poesie von Autorinnen und Autoren mit Trisomie 17 und Trisomie 21, wie es in einer Mitteilung heisst.

Nach den erfolgreichen Gedenkkonzerten «75 Rosen» im Jahr 2020 und «77 Rosen» im Jahr 2022 im Kreuzgang des Grossmünsters in Zürich wird das Projekt 2023 auf drei weitere Orte ausgeweitet: Vom 7. bis 10. September 2023 findet «78 Rosen» auch in Schaffhausen, Luzern und St.Gallen statt.

Auftreten werden bei allen fünf Konzerten von «78 Rosen» die Sinti-Musiker Markus Reinhardt (Grossneffe von Django Reinhardt) und Rudi Rumstajn aus Köln, die Roma-Musikband «Ssassa», geleitet von Christian Fotsch und mit der Sängerin Meryem Anachkova, der jüdische Sänger Omer Nevo aus Zürich und die Rapperin Sara Cabrera Pérez.

An allen vier Orten werden in Musikpausen poetische Texte von Autorinnen und Autoren mit Down Syndrom gelesen, dies im Rahmen einer Kooperation mit dem Magazin «Ohrenkuss». Kreuzgang-Aufnahmen des renommierten Fotografen Alberto Venzago werden eine der nächsten Ausgaben der orte-Literaturzeitschrift bebildern; diese orte-Ausgabe zur Thematik Kreuzgang Grossmünster wird im Sommer 2023 erscheinen und auch als Programmheft für alle Konzerte von «78 Rosen» dienen.

Die Gedenkveranstaltungen 75, 77 und jetzt 78 Jahre nach Auschwitz sind Nonprofit-Veranstaltungen. Unterstützt wurden sie im Jahr 2020 von Migros Kulturprozent, dem Kanton Zürich sowie Blumenbinder Regula Guhl Zürich, im Jahr 2022 von der Stadt Zürich, der Schweizerischen Interpretenstiftung, Migros Kulturprozent und Blumenbinder. Für die fünf Konzerte «78 Rosen» in diesem Jahr werden derzeit die Subventions- und Sponsorengelder angefragt. Die Zürcher Buchhandlung «mille et deux feuilles» engagiert sich jeweils mit einem thematisch ausgerichteten Büchertisch vor Ort im Kreuzgang. Der verbleibende Erlös aus den verkauften Tickets sowie der Sponsorengelder sind für die Musikkünstlerinnen und -künstler bestimmt.

Weitere Informationen gibt es hier. (pd/wid)