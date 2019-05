100 Jahre Knie – 60 Jahre Blick: Gemeinsame Feier im neuen Zelt

Eingeladen hatten am Sonntagabend der Schweizer National-Circus Knie und der «Blick» gemeinsam, galt es doch zwei Jubiläen zu feiern: 100 Jahre Knie, 60 Jahre «Blick». Gastgeber waren Fredy Knie jun., Franco Knie sen. und Marc Walder, CEO von Ringier. Aber das Haus Ringier überliess Knie elegant und grosszügig den ersten Platz: am Abend wurde das «Blick»-Jubiläum nur kurz erwähnt. In seiner charmanten Ansprache in der Manege wies Marc Walder auf die enge Beziehung der zwei Unternehmen hin, doch der Abend stand im Zeichen der Schweizer Zirkusdynastie.

Prominenz aus Politik und Wirtschaft war anwesend, allen voran Bundespräsident Ueli Maurer. Er strahlte, als er seine Ex-Kollegin, alt Bundesrätin Doris Leuthard, wiedersah. Neben Marc Walder und seiner Gattin Susanne waren auch Verleger Michael Ringier mit Gattin Ellen anwesend, Robin Lingg mit seiner Mutter Evelyn Lingg und viele Kaderleute des Hauses. Dies an einem Apéro, der vor der Vorstellung im Vorzelt stattfand.



(Text und Bilder: Pierre Rothschild)