Coronavirus

Genuss Film Festival wird verschoben

Der Anlass in Zug wird in den Herbst verschoben, die Veranstaltung in Bern auf Frühling 2021.

Das Festival hätte mit den Kochkünsten von «TheFive» (René Weder, Otto Zenger Stefan Meier, Edi Hitzberger, Jacky Donatz) und dem Film «Das perfekte Geheimnis» starten sollen. (Bild: facebook.com/genussfilmzug)