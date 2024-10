Locarno Film Festival: Gilles Marchand im Verwaltungsrat

Todesfall

Komödienstar Michel Blanc ist gestorben

Der populäre französische Schauspieler ist tot.

Der populäre französische Schauspieler ist tot. Er starb in der Nacht an den Folgen eines Herzstillstandes, wie französische Medien übereinstimmend am Freitag berichteten.