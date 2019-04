Die Gala vom Schweizer Tourneetheater «Das Zelt» gehört zu den Veranstaltungen in der Schweiz, die am meisten Prominenz aus Kultur, Show, Politik und Wirtschaft aus der ganzen Schweiz anlockt. Sie zeigt die Programmhighlights der kommenden Saison aus den Bereichen Comedy, Concert und Circus. Moderatorin Christa Rigozzi führte am Freitag durch einen Abend «voller Überraschungen, Lacher und grossartigen Showmomenten», wie es in einer Mitteilung heisst.

Der rote Teppich kann an der Gala von «Das Zelt» nicht lang genug sein: Während zwei Stunden schritten frühlingshaft elegant gekleidete Damen und schick herausgeputzte Herren an den Blitzlichtern der Fotografen und Mikrofonen der TV-Stationen vorbei. Zu den Gästen gehörten die Crème der Schweizer Unterhaltungskultur: Komiker wie Stefan Büsser, Stéphanie Berger, Michael Elsener oder auch Jonny Fischer vom Cabaret-Duo DivertiMento. Auch Prominenz aus Politik und Wirtschaft war gekommen, wie der Zürcher Stadtrat Filippo Leutenegger, Hausi Leutenegger oder Postfinance-CEO Hansruedi Köng.

Das Programm des Abends zeigte einen Teil der Vielfalt an Kulturangebot von «Das Zelt» live auf der Bühne: Artistik von Jason Brügger und Jonglissimo, Comedy von Stefan Büsser, Claudio Zuccolini, Stéphanie Berger und den Newcomern Die Zwillinge, Musik von Adrian Stern und der A-Capella-Truppe Bliss. Und am Schluss gab es eine Show mit Schweizer Rocklegenden: «This is Rock». (pd/cbe)