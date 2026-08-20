Zurich Film Festival: «Golden Eye Award» für Naomi Watts

Publiziert am 20.08.2026

Das Festival zeichnet Watts für ihre Rolle in «The Housewife» von Regisseur Ben Shirinian aus. Sie spielt darin die Ehefrau eines mutmasslichen Nationalsozialisten im New York der 1960er-Jahre, deren Fassade ins Wanken gerät, als ein Journalist der «New York Times» der Vergangenheit ihres Mannes nachgeht. Die Auszeichnung ist mit einem öffentlichen Gespräch im Rahmen der Reihe «ZFF Masters» verbunden.

«Seit ihrem Erfolg in David Lynchs Mulholland Drive zählt Naomi Watts zu den faszinierendsten Schauspielerinnen unserer Zeit», lässt sich ZFF-CEO Christian Jungen in der Mitteilung zitieren. Der Film erzähle laut Jungen «eine wahre Geschichte, die eindrucksvoll zeigt, wie unverzichtbar investigativer Journalismus für die Aufdeckung historischer Verbrechen ist». Watts selbst wird mit den Worten zitiert, es sei ihr «eine grosse Ehre», die Auszeichnung entgegenzunehmen.

Watts, 1968 im englischen Shoreham geboren, wuchs in Wales und Australien auf und besuchte in Sydney dieselbe Schauspielschule wie Nicole Kidman. Ihren internationalen Durchbruch hatte sie 2001 mit David Lynchs «Mulholland Drive». Für «21 Grams» (2003) und «The Impossible» (2012) erhielt sie je eine Oscar-Nominierung als beste Hauptdarstellerin. Weitere Stationen ihrer Karriere sind «The Ring» (2002), «King Kong» (2005) sowie die dritte Staffel von «Twin Peaks» (2017) unter der Regie von David Lynch. 2024 folgten Emmy-, Golden-Globe- und Critics'-Choice-Nominierungen für ihre Rolle als Babe Paley in «Feud: Capote vs. the Swans», 2025 wurde sie für «The Friend» erneut in der Award Season wahrgenommen.

Der Golden Eye Award wird laut ZFF an Darstellerinnen und Darsteller vergeben, die das laufende Kinojahr mitprägen. Zu den bisherigen Trägern zählen unter anderem Jude Law, Kristen Stewart, Dakota Johnson, Jake Gyllenhaal und Benedict Cumberbatch. Das Zurich Film Festival findet vom 24. September bis 4. Oktober 2026 statt. (pd/cbe)