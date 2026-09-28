ZFF: Greta Thunberg diskutiert über die Westsahara

Publiziert am 28.09.2026

Das Zurich Film Festival (ZFF) passte sein Programm kurzfristig an, wie es am Montagnachmittag auf seinem Instagram-Kanal mitteilte. Das Newsportal blick.ch berichtete zuerst darüber. Anlass für den Auftritt Thunbergs ist die Weltpremiere des Dokumentarfilms «My Home of Wind and Sand» am Dienstag.

Der Film von Regisseur Patrick Wally begleitet die Sahrawi-Aktivistin Najla Mohamed Lamin über einen Zeitraum von zehn Jahren. Der Dokumentarfilm zeigt, wie die in einem Flüchtlingslager geborene Frau sich friedlich in der Westsahara engagiert, Mutter von zwei Kindern wird und angesichts neuer Spannungen über ihre Überzeugungen nachdenkt.

Die Vorführung des Films findet im Beisein der Protagonistin Najla Mohamed Lamin, des Regisseurs Patrick Wally und von Thunberg statt. Im Anschluss an den Film leitet Sylvia Valentin eine Fragerunde. Dabei werde sich auch Thunberg den Fragen des Publikums stellen.

Thunberg besuchte im Jahr 2025 ein Sahrawi-Flüchtlingslager, wie blick.ch schreibt. Seither habe sie die Zusammenhänge zwischen dem Kampf der Sahrawi und der globalen Klima- sowie der sozialen Gerechtigkeit hervorgehoben. (sda/spo)