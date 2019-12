Das Time-Magazin hat die junge schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg zur Persönlichkeit des Jahres gekürt. Auf der Time-Titelseite prangt ein Foto Thunbergs mit der Überschrift «Die Macht der Jugend». Thunberg ist als jüngste Persönlichkeit überhaupt vom Time Magazine zur Person des Jahres gekürt worden.

Zur Begründung erklärte das US-Nachrichtenmagazin am Mittwoch, der 16-Jährigen sei es gelungen, «Sorgen über den Planeten in eine weltweite Bewegung zu verwandeln, die einen globalen Wandel verlangt». Sie sei die überzeugendste Stimme zur wichtigsten Angelegenheit unseres Planeten geworden. Thunberg ist die erste Schwedin, die den Titel erhält. «Das ist natürlich riesengross. Ich bin sehr dankbar und hoffe, dass das der Bewegung helfen wird», sagte Thunberg kurz nach der Bekanntgabe der schwedischen Zeitung Dagens Nyheter.

.@GretaThunberg is TIME's 2019 Person of the Year #TIMEPOY https://t.co/YZ7U6Up76v pic.twitter.com/SWALBfeGl6