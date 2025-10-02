02.10.2025

Zurich Film Festival

Grosser Wirbel um KI-Schauspielerin

Die Präsentation von Tilly Norwood am Zurich Summit hat international für Schlagzeilen gesorgt. Die am Rande des Zurich Film Festival entbrannte Debatte wurde von führenden Medienhäusern weltweit aufgegriffen.
Zurich Film Festival: Grosser Wirbel um KI-Schauspielerin
Das Medienecho war gross: Zeitungsausschnitte aus aller Welt zur KI-Debatte. (Bild: zVg)
Publiziert am 02.10.2025

Vorgestellt wurde KI-Schauspielerin Tilly Norwood am Panel «Beyond Imagination: Creativity in the Age of AI». Die Entwicklung wird in Hollywood bereits kontrovers diskutiert und führte zu Stellungnahmen von Schauspielerinnen wie Emily Blunt, Whoopi Goldberg und Sophie Turner.

Zahlreiche internationale Medien wie The Washington Post, die BBCCNNReuters oder Variety griffen die Debatte auf, wie es in einer Mitteilung heisst. Auch in der Schweiz berichteten unter anderem Blick, 20 Minuten, SRF und die NZZ über das Thema.

Laut den Veranstaltern generierte die diesjährige Ausgabe des Zurich Film Festival bisher über 1500 internationale Artikel und audiovisuelle Beiträge. An der Diskussion am Zurich Summit nahmen unter anderem die Expertinnen Eline van der Velden (Particle6) und Verena Puhm (Luma AI) teil. (pd/cbe)


Kommentar wird gesendet...

KOMMENTARE