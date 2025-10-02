Zurich Film Festival: Grosser Wirbel um KI-Schauspielerin

Publiziert am 02.10.2025

Vorgestellt wurde KI-Schauspielerin Tilly Norwood am Panel «Beyond Imagination: Creativity in the Age of AI». Die Entwicklung wird in Hollywood bereits kontrovers diskutiert und führte zu Stellungnahmen von Schauspielerinnen wie Emily Blunt, Whoopi Goldberg und Sophie Turner.

Zahlreiche internationale Medien wie The Washington Post, die BBC, CNN, Reuters oder Variety griffen die Debatte auf, wie es in einer Mitteilung heisst. Auch in der Schweiz berichteten unter anderem Blick, 20 Minuten, SRF und die NZZ über das Thema.

Laut den Veranstaltern generierte die diesjährige Ausgabe des Zurich Film Festival bisher über 1500 internationale Artikel und audiovisuelle Beiträge. An der Diskussion am Zurich Summit nahmen unter anderem die Expertinnen Eline van der Velden (Particle6) und Verena Puhm (Luma AI) teil. (pd/cbe)