Eurovision Song Contest 2019

Luca Hänni tanzt sich in den Final

Mit einer feurigen Performance hat der Schweizer Teilnehmer am Donnerstagabend den Einzug in den Final des diesjährigen Eurovision Song Contest in Tel Aviv geschafft. So weit kam zuletzt Sebalter im Jahr 2014 in Kopenhagen.