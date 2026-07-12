12.07.2026

Jude vs. Araber

Hamza Raya von der Polizei verhört

Die Zürcher Staatsanwaltschaft hat ein Strafverfahren gegen den muslimischen Komiker eröffnet.
Jude vs. Araber: Hamza Raya von der Polizei verhört
Die Videos von Hamza Raya und Samuel Friedmann wurden hunderttausendfach auf YouTube angesehen. (Bild: Screenshot/YouTube)
Publiziert am 12.07.2026

Hamza Raya wurde am Dienstag von der Kantonspolizei Zürich befragt. Das berichtet der SonntagsBlick. Hintergrund ist seine Videoreihe «Jude vs. Araber», in der Raya gemeinsam mit einem jüdischen Gastronomen Witze über die jeweils andere Volksgruppe macht. Die Clips wurden hunderttausendfach auf Youtube angesehen. Eine Anzeige aus Deutschland wegen mutmasslichen Rassismus brachte die Ermittlungen ins Rollen.

Der Komiker, der aus einer libanesisch-irakischen Flüchtlingsfamilie stammt, arbeitet in seinen Programmen bewusst mit provokanten Stereotypen. Er sieht im Verfahren einen Angriff auf die Kunst- und Meinungsfreiheit. Der Fall erinnert an den Prozess gegen Influencer Bireweich, der ebenfalls wegen Aussagen in einem Video wegen Rassismus angeklagt, in erster Instanz jedoch freigesprochen wurde. (pd/spo)


Kommentar wird gesendet...

KOMMENTARE