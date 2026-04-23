RTL/SRF: Heidi kehrt auf die Leinwand zurück

Publiziert am 23.04.2026

145 Jahre nach der Veröffentlichung des Romans von Johanna Spyri kehrt Heidi auf die Leinwand zurück. Eine Herausforderung angesichts der hohen Erwartungen nach dem Kult-Zeichentrickfilm der 70er Jahre und verschiedenen Verfilmungen. Die letzte stammt aus dem Jahr 2015 mit dem Schweizer Schauspieler Bruno Ganz.

Die neue Serie wird nicht nur die zeitlosen Abenteuer der jungen Heidi erzählen, sondern auch ihren Weg ins Erwachsenenalter, schrieb der Schweizer Radio- und Fernsehverband SRF kürzlich in einer Mitteilung. Die Serie wird von DCM Schweiz und Gaumont produziert. Die Regie führen Johannes Bachmann und Isa Prahl.

Statisten ohne Piercings und Tattoos

Die Hauptrolle der Serie wird von der jungen Zürcher Schauspielerin Neah Hefti gespielt. Für die Suche nach Statisten hat die Produktion einen Aufruf an die Bevölkerung des Bergells gerichtet. Am Mittwoch organisierte das Filmteam im Hotel Helvetia in Vicosoprano ein Treffen für Interessierte.

Die Produktion sucht Kinder, Hunde, Jäger und Jodler, die daran interessiert sind, in der neuen Serie mitzuwirken. Wichtig ist, dass die Darsteller ins Bild von vor 145 Jahren passen. Piercings, Tattoos, gefärbte oder rasierte Haare sind daher verboten. Bärte, Schnurrbärte und lange Haare sind hingegen willkommen.

Die Produzenten wollen die Besonderheiten eines Bergdorfs heraufbeschwören, weshalb im Dorf Soglio Veränderungen vorgenommen werden. Diese bleiben während der Dreharbeiten vom 11. Mai bis zum 11. August bestehen. Es werden Szenen aus dem damaligen Alltag nachgestellt: am Brunnen mit der Wäsche, auf den Feldern beim Heuen, im Gasthaus beim Kartenspielen und in den Wäldern bei der Jagd. (sda/nil)