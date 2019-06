Förderpreis für Fotografie

Zehn top Arbeiten junger Fotografinnen

Die Preisverleihung und Eröffnungsausstellung findet am 5. September 2019 in der Photobastei in Zürich statt.

