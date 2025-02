ESC 2025: Herzchen «Lumo» ist Maskottchen

Publiziert am 26.02.2025

Das Maskottchen des Eurovision Song Contest (ESC) 2025 in Basel heisst «Lumo» und fällt mit feurigen Haarbusch auf. «Lumo» wurde von der Gestaltungsstudentin Lynn Brunner entworfen, wie die Organisatoren am Mittwoch bekanntgeben.

Das Maskottchen für die Austragung des Grossevents in der Basler St. Jakobshalle solle die Werte des Claims «United by Music» verkörpern, heisst es. Die Verantwortlichen der Host City Basel und der SRG präsentierten fünf Designs, die es in das Finale geschafft haben.

Am Wettbewerb teilgenommen hatten 36 von über 1100 in Frage kommenden Studierenden der Hochschule für Gestaltung und Kunst der FHNW und der Schule für Gestaltung Basel.

Das ESC-Programm beginnt am 11. Mai mit der Eröffnungszeremonie und zieht sich über zwei Halbfinals am 13. und 15 Mai sowie diversen Preview-Shows bis zum «Grand Final» am 17. Mai in der St. Jakobshalle hin. Der Ticketverkauf wird am 27. März in die zweite Runde gehen. (sda/spo)