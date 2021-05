Bounce: Hip-Hop-Show von SRF Virus neu als Videoformat

Swiss-Ski

«Wir sind in einem privilegierten Zyklus»

Mit dem Sieg des Nationencups hat Swiss-Ski bei der Vermarktung an Attraktivität gewonnen, sagt Urs Lehmann.

Die Schweizer Ski-Nationalmannschaft hat im Weltcup und an den Weltmeisterschaften dominiert. Mit dem Sieg des Nationencups hat Swiss-Ski bei der Vermarktung an Attraktivität gewonnen, sagt Verbandspräsident Urs Lehmann. Er will nun an die FIS-Spitze.

von Matthias Ackeret