Seit Anfang Juni entsteht an verschiedenen Schweizer Schauplätzen sowie in Bayern der historische Kinospielfilm «Landesverräter» unter der Regie von Michael Krummenacher, wie es in einer Mitteilung heisst. Produziert wird der Spielfilm unter anderem von der Produktionsfirma Contrast Film in Koproduktion mit SRF und SRG/SSR.

Erzählt wird das auf wahren Begebenheiten basierende Schicksal des aus schwierigen Verhältnissen stammenden Landstreichers Ernst Schrämli, der während des Zweiten Weltkriegs als erster Schweizer Landesverräter verurteilt und hingerichtet wurde. Dies, nachdem er einem in St. Gallen stationierten Nazi-Geheimagenten ein paar Schweizer Granaten und eine Skizze über Bunkeranlagen ausgehändigt hat – im Irrglauben, dafür ein Visum und damit die Möglichkeit zu erhalten, in Deutschland ein grosser Sänger zu werden.

Die Hauptrollen in diesem historischen Spielfilm übernehmen gemäss Mitteilung Dimitri Krebs, Fabian Hinrichs, Luna Wedler und Stefan Gubser. In weiteren Rollen spielen unter anderen Ernst C. Sigrist, Flurin Giger, Sina Martens, Robert Hunger-Bühler. «Landesverräter» ist eine Produktion der Contrast Film, Amalia Film und Letterbox in Koproduktion mit SRF, SRG/SSR, ZDF, Arte G.E.I.E. und Blue Entertainment. Das Drehbuch stammt von Michael Krummenacher und Silvia Wolkan. Hinter der Kamera steht Michael Saxer. Die Dreharbeiten in den Regionen Zürich, St. Gallen, Glarus und Graubünden sowie in Bayern dauern bis Mitte Juli 2023. (pd/yk)