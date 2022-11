In der Gesundheitspolitik steigt die Temperatur. Die Töne werden schärfer, die Auseinandersetzungen härter. Grund: Die Krankenkassenprämien schnellen in die Höhe. Deswegen gerät die Politik ein Jahr vor den eidgenössischen Wahlen unter Zugzwang. Politik.ch, das Onlinetool für Public-Affairs-Profis, hatte Politik- und Gesundheitsexperten in den Loft Corner/ Impacthub in Zürich eingeladen. Im Gegensatz zum aktuellen politischen Klima lieferten sich unter der Leitung von Martin Schläpfer, Public-Affairs-Experte (unter anderem Farner) und langjährigen Cheflobbyisten der Migros, vier versierte Exponenten eine wohltuend sachbezogene, aber doch lebhafte Debatte: Yvonne Gilli, Präsidentin des Ärzteverbandes FMH, Daniel Heller, Präsident des Kantonsspitals Baden, Michael Jordi, Generalsekretär der kantonalen Konferenz der Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren sowie der Schaffhauser Ständerat Hannes Germann, Mitglied der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit.

Wuchernde Bürokratie als Hauptübel



Erstaunlich oft einig waren sich die vier Kennerinnen und Kenner der Materie beim Befund, woran das Gesundheitswesen krankt: Die wuchernde Bürokratie lähmt die Player immer häufiger. Deshalb werden neue bundesrätliche Regulierungen skeptisch bis ablehnend betrachtet. FMH-Präsidentin Gilli liess durchblicken, dass sie nicht unglücklich wäre, wenn Gesundheitsminister Alain Berset Ende Jahr das Departement wechseln würde. Die zahlreichen Lobbies, die sich im Gesundheitsbereich ungehindert ausdehnen, werden nicht nur negativ betrachtet. Ihr Knowhow sei für den politischen Prozess unabdingbar. Dies bestätigte auch Hannes Germann: «Wir wollen, dass die Mitarbeitenden im Gesundheitswesen für die Patienten da sind und nicht für das Ausfüllen von Formularen.» (pd/ma)