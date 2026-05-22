Bindella: Höchstgelegenstes Santa Lucia eröffnet

Publiziert am 22.05.2026

Am Freitag eröffnete Gastronom Rudi Bindella ein Santa Lucia in Zermatt. Damit will der Zürcher Gastronom nicht nur ein neues Restaurant in die Berge bringen, sondern ein Stück italienisches Lebensgefühl. Wo zuvor das «Casa Mia» beheimatet war, leuchtet nun das Santa-Lucia-Logo. «Bindella war bisher ganz bewusst nicht in Bergregionen vertreten», so Rudi Bindella. «Der Schritt nach Zermatt ist alles andere als expansionskonform. Aber Zermatt hat einen besonderen Platz in meinem Herzen. Der ‹Casa Mia›-Standort hat mich immer fasziniert und ich freue mich sehr über die Möglichkeit, ihn mit einer Santa Lucia zu bereichern.»

Traditionsreiches Haus

Das altehrwürdige Gebäude, in das die Santa Lucia gezogen ist, bleibt weiterhin im Besitz der Familie Bregy, der das Haus seit den 1950er-Jahren gehört. Nicole und Mario Bregy suchten nach einer Nachfolge, die den Geist des Hauses weiterträgt. Der älteste Teil des Hauses stammt aus den Jahren 1885 bis 1890. Sein rustikaler Chalet-Charme blieb erhalten und wurde mit typischen Santa-Lucia-Elementen kombiniert. Insgesamt hat es 80 Sitzplätze sowie eine Terrasse.

«Unser Ziel ist es, nicht nur der einheimischen Bevölkerung einen Mehrwert zu bieten, sondern auch Gästen, die in den Bergen neue Kraft schöpfen möchten, ein kulinarisches Zuhause in Zermatt zu schenken. Wir wünschen uns, dass auch jene, die Santa Lucia bereits aus den Städten kennen, den roten Schriftzug als Gütesiegel für vertraute Qualität erkennen», wird Rudi Bindella zitiert

Geführt wird die neue Santa Lucia von Serena Agricoli und Fabio Tornabene – ein Gastgeberpaar mit sizilianischen Wurzeln und langjähriger Erfahrung innerhalb der «Bindella-Famiglia».

Der zwölfte Standort in der Schweiz

Die Geschichte von Santa Lucia begann 1965 an der Zürcher Josefstrasse, als die erste Pizzeria der Stadt mit holzgefeuertem Ofen eröffnet wurde Was damals noch skeptisch beäugt wurde, entwickelte sich zu einem gastronomischen Erfolgsmodell mit heute elf Standorten in der ganzen Schweiz. Zermatt wird nun der zwölfte. Insgesamt beschäftigt Bindella 1500 Mitarbeitende aus 60 Ländern. Zudem betreibt es 43 Restaurants, vor allem im Mittelland und den grossen Zentren Zürich, Basel und Bern. (ma/pd)