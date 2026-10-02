SongTalk: Hugo Bigi und Frank Baumann wagen es zusammen

Publiziert am 02.10.2026

Was verraten Songs über einen Menschen? Dieser Frage geht das neue Live-Format «SongTalk» nach. Am Sonntag, 11. Oktober um 17.30 Uhr, geht die von Hugo Bigi und Frank Baumann moderierte Gesprächsshow erstmals über die Bühne. Schauplatz der Premiere ist der Rössli-Saal in Mettmenstetten.

Die beiden Moderatoren kennen sich seit ihrer gemeinsamen Zeit bei Radio 24 in den achtziger Jahren. Baumann war sogar in den Piratenjahren in Como, hat sich später als SRF-Moderator (Ventil), Buchautor und auch Werber einen Namen gemacht. Hugo Bigi ist seit dem Start von TeleZüri vor 32 Jahren als Moderator dabei. Bei «SongTalk» wollen die beiden langjährigen Berufskollegen mit Humor, Präzision und spontanem Gesprächsgefühl durch den Abend führen.

Musik als verbindendes Element

Zum Auftakt nehmen zwei unterschiedliche Persönlichkeiten auf der Bühne Platz: der parteilose Zürcher Regierungsrat Mario Fehr und die Komikerin Helga Schneider. Das Konzept von «SongTalk» ist ungewöhnlich. Die Gäste wählen die Songs nicht selbst. Stattdessen spielt eine Live-Band Titel, die in einem überraschenden Zusammenhang mit den jeweiligen Persönlichkeiten stehen. Die Musik soll Erinnerungen wecken, Reaktionen provozieren und Gespräche in unerwartete Richtungen lenken. Dabei wissen die Gäste nicht im Voraus, welche Songs für sie ausgewählt wurden. Das Publikum kann entsprechend miträtseln: Warum passt gerade dieser Song zu dieser Person? Welche Geschichte steckt dahinter? Und wie reagieren die Betroffenen auf die musikalische Überraschung? Das Format richtet sich an Persönlichkeiten aus Gesellschaft, Politik, Wirtschaft, Kultur, Showbusiness und Sport. Die Musik übernimmt dabei mehr als eine begleitende Funktion: Sie soll den eigentlichen Talk in Gang bringen. (pd/ma)