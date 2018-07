Great Garbo – Baldenweg: Im Final des internationalen «Music + Sound Award»

Eine hochkarätige Jury, bestehend aus weltbekannten Komponisten wie Oscarpreisträger Mychael Danna (Life of Pi, Little Miss Sunshine) und Aaron Zigman (Sex & The City, The Notebook), hat unter einer Rekordzahl von internationalen Mitstreitern die Filmmusik der Schweizer Geschwister Diego, Nora & Lionel Baldenweg für den begehrten Music+Sound Award nominiert. Dies heisst es in einer Mitteilung.

«Die Letzte Pointe», ein Komödien-Drama über Demenz und selbstbestimmtes Ableben, ist die erste Kooperation zwischen dem Regisseur Rolf Lyssy (Die Schweizermacher) und den Baldenweg Geschwistern. Um der schweren Grundthematik des Films entgegenzuwirken, haben sie eine leichte swing-jazzige Filmmusik komponiert. Die Filmmusik wurde ganzheitlich von Schweizer Jazz-Musikern eingespielt. Auch die Swinglegende und Bandleader der Nation Pepe Lienhard war Teil des Teams und ist auf diversen Liedern am Alto, Tenor oder Baritone Saxophon zu hören.

Dass die Filmmusik nun für einen internationalen Award nominiert ist, freut die Baldenwegs besonders: «Wir sind überrascht und fühlen uns sehr geehrt, dass unsere Musik zu diesem Schweizer Arthouse Film einer so tollen internationalen Jury aufgefallen ist», lassen sie sich in der Mitteilung zitieren.

Erst kürzlich gewannen Diego, Nora und Lionel Baldenweg den Schweizer Filmpreis (beste Filmmusik) für den Kino-Hit «Die Kleine Hexe». Aktuell arbeiten sie an der Filmmusik zu Stefan Haupts lang ersehntem und aufwändigem Spielfilm «Zwingli - Der Reformator», welcher im Januar 2019 in die Kinos kommt. (pd/eh)