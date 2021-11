Feier mit Promis: «Interview by Ringier» stösst auf grosses Interesse

Ringier Axel Springer feierte am Donnerstagabend in Zürich mit viel Prominenz aus den Bereichen Kultur, Politik, Wirtschaft und Sport die Lancierung des neuen Printmagazins «Interview by Ringier». Die Zeitschrift erscheint am 12. November in einer Aufkage von 130'000 Exemplaren erstmals (persoenlich.com berichtete).

Dabei waren zum Beispiel diese Promis, wie die Bildergallerie zeigt: Bundesrat Alain Berset, SRG-Generaldirektor Gilles Marchand, die deutsche Fernsehmoderatorin Nina Ruge. (pd/tim)