Goldene Kamera: Iris Berben ist die beste Schauspielerin

Kulturförderung

Bundesrat will Abgabe von Streamingdiensten

Bundesrat will Abgabe von Streamingdiensten

Die Landesregierung will in den nächsten vier Jahren 934,5 Millionen Franken in die Kultur investieren.

Der Bundesrat will in den nächsten vier Jahren 934,5 Millionen Franken in die Kultur investieren. Er hat am Mittwoch die Kulturbotschaft 2021-2024 verabschiedet. Trotz Kritik hält er an den neuen Auflagen für ausländische Streaming-Plattformen und TV-Sender fest.