Locarno Film Festival: Isabella Rossellini kommt nach Locarno

Publiziert am 14.05.2026

Mit Isabella Rossellini kommt ein Weltstar nach Locarno. «Sie ist eine visionäre und unvergleichliche Darstellerin und ein selbstironisches Genie», schrieb der Künstlerische Festivalleiter Giona A. Nazzaro in einer Mitteilung vom Donnerstag.

Die Tochter des Regisseurs Roberto Rossellini und der Schauspielerin Ingrid Bergman gilt als Ikone des zeitgenössischen Kinos. Berühmt ist vor allem ihre Arbeit mit David Lynch. In seinem Film «Blue Velvet» aus dem Jahr 1986 habe sie sich als Dorothy Vallens ins kollektive Gedächtnis eingebrannt, schrieben die Verantwortlichen: «eine Rolle, die Glamour, rohe Verletzlichkeit und unvergessliche Intensität miteinander verband.»

Zu weiteren Regisseuren, mit denen Rossellini zusammenarbeitete, zählen Robert Zemeckis, David O. Russell oder die Taviani-Brüder. «Über eine ausserordentliche, vielschichtige und jahrzehntelange Karriere hat Rossellini die technische Brillanz Hollywoods mit dem europäischen Geist künstlerischer Furchtlosigkeit vereint», heisst es in der Mitteilung. Vor ihrer Filmkarriere hatte sich Rossellini bereits als Model einen grossen Namen gemacht.

Den Excellence Award gibt es am Locarno Film Festival für Persönlichkeiten, deren Beiträge das zeitgenössische Kino geprägt haben. Zu den bisherigen Preisträgerinnen und -trägern gehören unter anderem Susan Sarandon, John Malkovich oder Willem Dafoe.

Das 79. Locarno Film Festival findet vom 5. bis 15. August 2026 statt. Isabella Rossellini wird ihre Auszeichnung am ersten Festivalabend, dem 5. August, überreicht. (sda/cbe)