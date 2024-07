Flo-Jo: Jagd nach der schnellsten Frau der Welt

Publiziert am 18.07.2024

Am Donnerstag startete Tamedia eine siebenteilige Podcastserie über das Leben und die Geheimnisse von Florence Griffith-Joyner, der schnellsten Frau der Welt. Die Serie «Flo-Jo – Die Jagd nach der schnellsten Frau der Welt» ist laut einer Mitteilung das Ergebnis einer über anderthalbjährigen Recherche, durchgeführt von Tamedia in Zusammenarbeit mit der Süddeutschen Zeitung.

Die Magazin-Reporter Christof Gertsch und Mikael Krogerus, bekannt für preisgekrönte Recherchen, untersuchen in dieser Serie, warum Florence Griffith-Joyner, kurz Flo-Jo, heute weitgehend in Vergessenheit geraten ist. Flo-Jo hält seit 36 Jahren die Weltrekorde im 100-Meter- und 200-Meter-Sprint. Trotz ihrer herausragenden sportlichen Leistungen und ihrer Bedeutung als Modeikone geriet sie nach ihrem Tod 1998 in Vergessenheit.

Die Serie startet passend zu den Olympischen Sommerspielen 2024 in Paris. Neben dem Podcast wird die Geschichte auch als interaktiver Text und als 25-minütige Videodokumentation veröffentlicht.

Die erste Folge des Podcasts ist seit Donnerstag kostenlos verfügbar. Abonnenten der Tamedia-Zeitungen können die gesamte Serie in ihrer bevorzugten Streaming-App hören. (pd/cbe)