Locarno Film Festival: James Gray wird ausgezeichnet

Publiziert am 20.07.2026

Das Filmfestival Locarno zeichnet den US-amerikanischen Regisseur James Gray für sein Lebenswerk aus. Der 1969 geborene Filmemacher erhält am 9. August den Pardo della Carriera.

Im Anschluss an die Preisverleihung auf der Piazza Grande werde Gray seinen neuesten Film «Paper Tiger» präsentieren, teilte das Festival am Montag mit. Der Thriller erzählt die Geschichte zweier Brüder im New Yorker Stadtteil Queens, die in die Fänge der organisierten Kriminalität geraten. Mit Adam Driver, Scarlett Johansson und Miles Teller ist der Streifen hochkarätig besetzt.

Teil des Festivalprogramms sind gemäss Communiqué mit «We Own the Night» aus dem Jahr 2007 und «Two Lovers» von 2008 auch zwei Schlüsselwerke Grays. «James Gray ist der letzte grosse Romancier des amerikanischen Kinos», liess sich Giona A. Nazzaro, der künstlerische Leiter des Festivals, in der Mitteilung zitieren.

Die Filme Grays bildeten ein reiches Werk, das vom Echo der jüdischen Diaspora, des Film noir sowie der russischen und nordamerikanischen Literatur durchzogen sei.

Die 79. Ausgabe des Filmfestivals Locarno findet vom 5. bis 15. August statt. (sda/cbe)