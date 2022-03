Ding Dong Spezial: Jetzt werden Wohn-Awards verliehen

7000 Autokilometer haben Viola Tami und Redaktor Jan Fitze für insgesamt 70 Besuche zurückgelegt – immer auf der Suche nach den spektakulärsten Wohnhäusern der Schweiz. Bei der erstmaligen Vergabe der «Ding Dong Wohn-Awards» blicken sie zurück auf die unvergesslichsten Momente und küren in sieben verschiedenen Kategorien die Bewohnerinnen und Bewohner, die ihnen mit ihren Häusern speziell in Erinnerung geblieben sind.

Gekürt wird nicht nur das Haus, wo die beiden am liebsten selbst einziehen würden, es werden auch Awards vergeben für die kunstvollste Architektur, die besten Gastgebenden oder das spektakulärste WC. Daneben werden die verrücktesten Sammler prämiert, die beste Umnutzung eines bestehenden Gebäudes gewürdigt und der denkwürdigste «Ding Dong»-Besuch ermittelt, wie SRF in einer Mitteilung schreibt.

Schauplatz der Award-Show ist das Schloss Tarasp von Künstler Not Vital. Für die Übergabe der Awards überraschten Viola Tami und Jan Fitze die Gewinnerinnen und Gewinner aber in ihrem Zuhause. «Ding Dong Spezial – Die verrückten Wohn-Awards» wird am Samstag, 9. April 2022, ab 20.10 Uhr auf SRF 1 ausgestrahlt. (pd/cbe)