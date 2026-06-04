Art Vontobel: Jiajia Zhang gewinnt «A New Gaze»

Publiziert am 04.06.2026

Die in Zürich lebende chinesische Künstlerin Jiajia Zhang wird mit dem Art Vontobel Contemporary Photography Prize «A New Gaze» ausgezeichnet. Dies gab Art Vontobel bekannt. Die Künstlerin wurde in China geboren, studierte Architektur an der ETH, anschliessend Fotografie am International Center of Photography in New York sowie Kunst an der ZHdK in Zürich. Ihre Bilder wurden an diversen internationalen und nationalen Ausstellungen gezeigt.

«Switzerland 2084»

Der Preis wurde bereits zum fünften Mal verliehen. Er umfasst ein Preisgeld von 20'000 Franken, die Realisierung einer Einzelausstellung sowie die Herausgabe eines Katalogs. Thema des Wettbewerbs war «Switzerland 2084». Die Künstlerinnen und Künstler wurden nicht, wie üblich, dazu eingeladen, auf die Gegenwart zu reagieren, sondern mögliche Zukunftsszenarien für unser Land zu denken.

Die Jury von «A New Gaze 5» besteht aus Georgina Casparis, Head & Curator Art Vontobel, Zürich, Shirana Shahbazi, Künstlerin und Prix Meret Oppenheim-Preisträgerin, Zürich, und Danaé Panchaud, Kuratorin und Direktorin, Centre de la photographie Genève. Die Art Vontobel wurde 1970 gegründet.

Die Bilder sind vom 5. Juni bis 31. August bei Vontobel, Gotthardstrasse 43, Zürich, zu besichtigen. (ma)