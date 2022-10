Shizuko Yoshikawa Förderpreis: Jiajia Zhang wird geehrt

Jiajia Zhang erhält den mit 25'000 Franken dotierten Shizuko Yoshikawa Förderpreis 2022. Gewürdigt werde ihre «Auseinandersetzung mit den medialen Bildwelten und Verteilkanälen unserer Zeit», hiess es in der Medienmitteilung vom Montag.



Zhang, die an der Zürcher Hochschule der Künste den Master of Fine Arts absolviert hat, suche in ihren Arbeiten unter anderem nach den Unterschieden und Übergängen zwischen gelebtem Raum, Behausung und Immobilie.



«Während sie in ihren Aufnahmen gefundene Textfragmente aus unterschiedlichen literarischen und populären Quellen bis hin zu Werbeslogans überblendet, gelingt es ihr zwischen kulturell disparaten Spähren von Städten in Asien und Europa zu vermitteln», hiess es weiter.



Jiajia Zhang arbeitet mit den Medien Video und Fotografie, die sie in räumlichen Installationen präsentiert. In ihren Kombinationen aus selbst produziertem und vorgefundenem Bildmaterial treffen gesellschaftliche Phänomene und Massenprodukte auf Nebensächlichkeiten wie private Youtube-Videos oder Instagram-Posts.



Der seit 2018 alle zwei Jahre vergebene Shizuko Yoshikawa Förderpreis richtet sich an Absolventinnen eines Masterstudiengangs in Bildender Kunst einer Schweizer Hochschule für Kunst. Die diesjährige Preisverleihung findet am 11. November im Kino Toni in Zürich statt. (sda/mj)